15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он ошибается». Щитов — о словах Колыванова, который считает, что футбол тяжелее хоккея

«Он ошибается». Щитов — о словах Колыванова, который считает, что футбол тяжелее хоккея
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал слова экс-нападающего сборной России Игоря Колыванова, который сказал, что футбол тяжелее хоккея.

«Оба вида спорта тяжёлые. Не сравнить в одностороннем порядке. Невозможно сравнить, потому что нужно отыграть и там, и там, чтобы сделать объективную оценку. Наверное, он так сказал из-за большой любви и ревности к своему виду спорта. Но и футбол, и хоккей сложные.

Хоккей — это очень тяжёлый вид спорт. Трудная предсезонная подготовка, обилие травм. Если шайба попадёт в лицо, то моментально ломает кость. Мне попадало — сразу перелом лицевой кости. Больше дух лет было онемение верхней челюсти. Очень травматичный вид спорта, много сотрясений мозга. И нагрузки сумасшедшие.

Очень тяжело сравнивать футбол и хоккей. Нет таких людей, кто бы играл на профессиональном уровне в обоих видах спорта. Поэтому оценка необъективна. Не думаю, что разница у футбола и хоккея фантастическая, если только небольшая. Не стоит так говорить. В этом случае человек ошибается», — цитирует Щитова «Советский спорт».

Материалы по теме
Щитов — о «Тракторе»: Челябинск осознанно решил омолодиться и сделать ставку на местных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android