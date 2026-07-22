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Гомоляко — о Брылине: в Минске зачастую в плохих результатах обвиняют тренеров

Гомоляко — о Брылине: в Минске зачастую в плохих результатах обвиняют тренеров
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал подписание трёхлетнего контракта между минским «Динамо» и новым главным тренером команды Сергеем Брылиным.

«Брылин был отличным игроком, Кубки Стэнли выигрывал. Также он долгое время хорошо работал в системе «Нью-Джерси». Это хорошее приобретение для минского «Динамо». Но многое зависит от того, как руководство клуба воспользуется этим приобретением. Оно сделало хороший шаг. Мы прекрасно знаем, что в Минске зачастую бывает так, что в плохих результатах команды обвиняют тренеров. Вот был Квартальнов. Да, это жёсткий специалист. Но когда иностранцы приходят к руководству клуба и говорят, что не будут с ним играть, — это что такое?

Брылин — тренер хороший. Но этой опцией ещё надо воспользоваться. Сергей раньше работал с хорошими тренерами. Правда, мы не знаем, какой у него план. Может быть, он сначала нагрузит команду, после чего она плохо войдёт в сезон и руководство начнёт обвинять его в плохих результатах?» — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

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