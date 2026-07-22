Ботев: легионеры уже не так охотно едут в КХЛ не только из-за политической обстановки

Агент Иван Ботев объяснил, почему иностранные хоккеисты в этом сезоне стали неохотно ехать в КХЛ.

— В этом сезоне клубы испытывают проблемы с подписанием легионеров. Иностранные хоккеисты не так охотно уже едут в КХЛ?

— К сожалению, да.

— Из-за политической обстановки?

— Не только. В АХЛ им стали давать большие деньги, а кто-то выбирает спокойную жизнь в Европе.

— Бюрократические, бытовые моменты — это тоже проблема в России?

— С этим помогают клубы. Но когда видишь, что русским дают больше, чем иностранцам… Думаю, это тоже сказывается. Русский защитник получает 40-50 млн рублей, а иностранцу дают 20-30 млн. Какой тогда смысл ехать? — цитирует Ботева «РБ Спорт».