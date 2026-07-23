Армстронг о потолке зарплат: если кто-то возьмёт слишком много пиццы, не все смогут поесть

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг высказался о подписании нового восьмилетнего контракта с защитником Джоном Марино. Зарплата хоккеиста по новому соглашению составит $ 6,75 млн за сезон.

«Думаю, по мере развития событий вы увидите, как многие игроки нашей команды начнут подписывать долгосрочные контракты. Нужно уметь уместить все деньги [под потолком]. Всегда говорю, что это как большая пицца, каждый получает свой маленький кусочек, а если кто-то возьмёт слишком много, не все смогут поесть.

Думаю, это помогает нам распределить деньги, и в то же время, если посмотреть на Джонни, да, ему почти 30 лет, но он не сыграл много игр в НХЛ, на мой взгляд, его тело ещё в хорошей форме. Полагаю, в его игре ещё есть потенциал, который мы можем увидеть, защитники созревают позже, чувствую, что он может играть за нас так, как играет восемь лет, и оказывать огромное влияние», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.