Джессика Альба опубликовала фото с братьями Хьюз на финале ЧМ-2026 по футболу

Актриса Джессика Альба выложила фото с хоккеистами Джеком, Куинном и Люком Хьюзами на финале ЧМ-2026 по футболу. В финальном матче турнира сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

«Грандиозный день на финале чемпионата мира по футболу! Какая игра! Какой невероятный месяц, наполненный празднованиями, единством и множеством незабываемых матчей. Поздравляю каждую команду и ФИФА с поистине захватывающим турниром от начала до конца. Увидимся в 2030-м», — написала Альба в соцсети.

Фото: личный архив Джессики Альбы

Третье место на чемпионате мира по футболу заняла сборная Англии, в матче за бронзу обыгравшая Францию со счётом 6:4.