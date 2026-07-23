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«Выбирать не приходилось». Любушкин — о своём переходе из «Далласа» в «Нэшвилл»

«Выбирать не приходилось». Любушкин — о своём переходе из «Далласа» в «Нэшвилл»
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Защитник Илья Любушкин рассказал о своём обмене из «Даллас Старз» в «Нэшвилл Предаторз». Нападающий Маврик Бурк и защитник Илья Любушкин перешли из «Далласа» в «Нэшвилл» в обмен на выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и выбор «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ — 2028.

— Как возник вариант с «Нэшвиллом»? Были иные варианты продолжения карьеры?
— В принципе, «Даллас» мог меня в любую команду обменять, поскольку в моём контракте не прописан запрет на обмен. Я на это практически никак не мог повлиять — выбирать не приходилось. Единственное, что сделал — попросил генменеджера «Далласа» Джима Нилла, с которым у меня хорошие отношения, посоветоваться с моим агентом и найти мне хорошую команду для обмена. Что и произошло. «Нэшвилл» был как раз одним из тех вариантов, о которых я просил своего агента.

— Чем вам нравился этот вариант?
— Выбирал так, чтобы меня устраивало и в плане комфорта для моей семьи, и в плане хоккея. «Нэшвиллу» симпатизировал как команде на протяжении долгого времени. Ещё два года назад, до подписания контракта с «Далласом», у нас было обсуждение с агентом, куда бы я хотел поехать. И Нэшвилл всегда был в числе приоритетных вариантов — хороший город, комфортный для семьи. И в плане хоккея, думаю, там тоже всё очень хорошо, — цитирует Любушкина «Известия».

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