Рябыкин — о Брылине в «Динамо»: его уровень никаких вопросов не должен вызывать

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

— На мой взгляд, это логичный шаг Минска. Неплохо знаю Сергея, это вдумчивый специалист, фанат хоккея. Трёхлетний контракт показывает серьёзность намерений сторон, пусть даже в КХЛ иногда всё быстро меняется. Самое главное, чтобы Брылин после нескольких 10-летий за океаном адаптировался к нашему хоккею и нашей лиге. Он много лет работал в НХЛ, так что его уровень никаких вопросов не должен вызывать.

— Брылин будет ставить в КХЛ оборонительный хоккей «Нью-Джерси»?

— Сомневаюсь. Тот поезд давно ушёл, теперь в НХЛ все играют очень активно. Поймите, при нынешних правилах и на маленьких площадках нет никакого смысла сидеть в обороне – как в нашем чемпионате лет 20-30 назад или как в «Нью-Джерси» тех лет. Мы даже в «Витязе» в кризисном сезоне, когда были проблемы с составом, старались играть быстро и в атаку. Что уж говорить о минском «Динамо», у которого много мастеров и на который не давит лимит на легионеров, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.