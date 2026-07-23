15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин — о Брылине в «Динамо»: его уровень никаких вопросов не должен вызывать

Рябыкин — о Брылине в «Динамо»: его уровень никаких вопросов не должен вызывать
Комментарии

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

— На мой взгляд, это логичный шаг Минска. Неплохо знаю Сергея, это вдумчивый специалист, фанат хоккея. Трёхлетний контракт показывает серьёзность намерений сторон, пусть даже в КХЛ иногда всё быстро меняется. Самое главное, чтобы Брылин после нескольких 10-летий за океаном адаптировался к нашему хоккею и нашей лиге. Он много лет работал в НХЛ, так что его уровень никаких вопросов не должен вызывать.

— Брылин будет ставить в КХЛ оборонительный хоккей «Нью-Джерси»?
— Сомневаюсь. Тот поезд давно ушёл, теперь в НХЛ все играют очень активно. Поймите, при нынешних правилах и на маленьких площадках нет никакого смысла сидеть в обороне – как в нашем чемпионате лет 20-30 назад или как в «Нью-Джерси» тех лет. Мы даже в «Витязе» в кризисном сезоне, когда были проблемы с составом, старались играть быстро и в атаку. Что уж говорить о минском «Динамо», у которого много мастеров и на который не давит лимит на легионеров, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Российская легенда НХЛ возглавил минское «Динамо». Продолжат ли прогрессировать белорусы?
Российская легенда НХЛ возглавил минское «Динамо». Продолжат ли прогрессировать белорусы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android