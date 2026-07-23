«Ак Барс» подпишет новые контракты с Денисенко, Галимовым и Биляловым

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» подпишет новые контракты с нападающими Григорием Денисенко, Артёмом Галимовым и вратарём Тимуром Биляловым. По нашей информации, стороны близки к договорённости и подписанию новых соглашений.

В прошлом сезоне 26-летний Денисенко набрал 28 (14+14) очков в 64 играх в чемпионате КХЛ. В 20 играх в Кубке Гагарина добавил 4 (2+2) очка.

В прошлом сезоне на счету 26-летнего Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф — 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9».

31-летний Билялов в прошлом сезоне провёл 47 матчей в регулярном чемпионате с 91,9% отражённых бросков. В плей-офф на счету голкипера 18 встреч с 92,8% отражённых бросков.

«Ак Барс» по итогам прошлого сезона-2025/2026 дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».