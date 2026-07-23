15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин назвал покупку квартиры на Манхэттене самым необдуманным приобретением

Панарин назвал покупку квартиры на Манхэттене самым необдуманным приобретением
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в жизни. Хоккеист назвал такой покупкой квартиру на Манхэттене, которую он приобрёл онлайн, находясь в России.

«Квартира на Манхэттене в онлайн. Я был в России. Подумал: «Нормальная хата». И бабах! Нет, там сейчас сильно ниже рынка. И сдавать её нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, квартиры просто передаются. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Ранее Панарин вспомнил, как ходил по родному городу и пытался раздавать деньги пенсионерам.

Материалы по теме
«Они чуть мне не набуцкали». Панарин рассказал, как раздавал деньги пенсионерам в Коркине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android