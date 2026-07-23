Панарин назвал покупку квартиры на Манхэттене самым необдуманным приобретением

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о самой необдуманной покупке в жизни. Хоккеист назвал такой покупкой квартиру на Манхэттене, которую он приобрёл онлайн, находясь в России.

«Квартира на Манхэттене в онлайн. Я был в России. Подумал: «Нормальная хата». И бабах! Нет, там сейчас сильно ниже рынка. И сдавать её нельзя, потому что это здание, которое веками стоит, квартиры просто передаются. Ну, конкретно встрял. Сейчас вся надежда на биткоин», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Ранее Панарин вспомнил, как ходил по родному городу и пытался раздавать деньги пенсионерам.