Джейсон Робертсон высказался о новом однолетнем контракте с «Далласом»

Форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон прокомментировал подписание однолетнего контракта с клубом на $ 12 млн. До этого нападающий отклонил предложение «звёзд» о новом контракте на восемь лет на сумму $ 120 млн. Робертсон играет за «Даллас» с сезона-2019/2020.

«В конце концов, у них были на меня права, так что в этом году я не мог уйти куда-либо. Шансы остаться в «Далласе» были высоки, очевидно, из-за этого. Так что всё вышло именно так, очевидно, у нас будет время вернуться к этому вопросу позже в этом году», — цитирует 27-летнего американца ESPN.

В прошлом сезоне НХЛ Джейсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.