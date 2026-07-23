В следующем сезоне «Вашингтон» будет лидером НХЛ по среднему весу игроков команды

По данным Elite Prospects, в следующем сезоне «Вашингтон Кэпиталз» в среднем будет самой тяжёлой командой в НХЛ.

Средний вес игрока «Кэпиталз» составляет 205 фунтов (93,79 килограмма), что на 0,68 фунта (0,31 кг) больше, чем у занимающего второе место «Даллас Старз» (93,48 кг), и более чем на 10 фунтов больше, чем у занимающего 32-е место «Колорадо Эвеланш» (88,46 кг).

Кроме того, только три команды имеют средний рост выше, чем у «Кэпиталз» (187,96 см): «Старз» (188,52 см), «Флорида Пантерз» (188,58 см) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (188,82 см).

Алексей Протас — самый тяжёлый игрок в команде, его вес составляет 251 фунт (113,8 кг), за ним следуют Александр Овечкин (107,9 кг), Венсан Деарне (102,9 кг), Илья Протас (102 кг), Том Уилсон (102 кг) и Пьер-Люк Дюбуа (99,7 кг).