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Хоккейный агент назвал главный риск назначения Брылина в минское «Динамо»

Хоккейный агент назвал главный риск назначения Брылина в минское «Динамо»
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Хоккейный агент Андрей Матвеев оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо». 17 июля 52-летний российский специалист официально стал главным тренером минчан, подписав трёхлетний контракт.

«Главный риск — у него нет самостоятельного опыта главного тренера в КХЛ. А это совсем другой уровень давления — пресса, болельщики, перелёты, ответственность за результат. Брылин 20 лет прожил в Америке, адаптация будет тяжёлой. Нужен опытный помощник, знающий КХЛ.

Но это гораздо безопаснее, чем приглашать иностранца с чистого листа. Сергей Владимирович — свой, воспитанник ЦСКА, говорит по-русски, понимает наш хоккей. Он возвращается домой, а не погружается в чужую среду. Это отличный тренер для «Динамо», учитывая, что у них много иностранцев, он быстро найдёт с ними общий язык и поделится невероятным опытом с молодыми игроками», — цитирует Матвеева «Сила спорта».

Всю тренерскую карьеру Брылин провёл в Северной Америке, будучи в разное время консультантом, помощником тренера в фарм-клубе и основной команде «Нью-Джерси». Он трудился в системе «Дэвилз» с 2012 года. Последние четыре сезона Брылин работал помощником в «Нью-Джерси».

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