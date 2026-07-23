Рябыкин высказался об отказе Хартли приехать в Ярославль на чествование «Локомотива»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин, ранее работавший с Бобом Хартли, прокомментировал отказ канадского специалиста приехать в Ярославль на чемпионский парад.

— Считаю, что пресса раздувает скандал на ровном месте. Много лет работал с Бобом в его штабе, общаюсь с ним, знаю, в конце лета у него много работы, в том числе молодёжных лагерей. В такой ситуации трудно сорваться через океан. Тем более человеку не 30 лет и не 50.

— Символично, что год назад штаб Игоря Никитина на чемпионский парад Ярославль вообще не пригласил, а теперь всё произошло наоборот?

— Послушайте, эмоции есть у всех — менеджеров, тренеров, игроков. Год назад Ярославлю не удалось удержать тренерский штаб, наверное, была ревнивая реакция. Но поезд уже ушёл, нет смысла вспоминать прошлогодние события. Сегодня штаб Никитина работает в ЦСКА и, уверен, уже забыл эти нюансы. Первый сезон в ЦСКА ушёл на притирку, а сейчас мы видим интересную селекцию армейцев. Если внимательно посмотреть расстановку сил на Западе, у ЦСКА есть все шансы поджать чемпиона последних лет — «Локомотив». Особенно учитывая чемпионский опыт Никитина, Юшкевича, Курьянова и Ко, в том числе в Ярославле, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.