«Коламбус» подписал новый контракт с нападающим Дэнтоном Хайненом

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с нападающим Дэнтоном Хайненом, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард заключил с клубом двустороннее соглашение на один год с зарплатой $ 1 млн.

Канадец перешёл в «Блю Джекетс» из «Питтсбург Пингвинз» в декабре 2025 года, став частью обмена Егора Чинахова. За 24-летнего россиянина клуб из Огайо получил права на форварда Дэнтона Хайнена, выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027-го.

Дэнтон Хайнен провёл 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус» и набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+6».