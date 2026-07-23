ХК ЦСКА опубликовал план предсезонной подготовки

Хоккейный клуб ЦСКА опубликовал план предсезонной подготовки. Предсезонная подготовка ЦСКА стартует 1 августа.

Армейцы проведут тренировочный сбор в Москве. На 24 августа запланирован контрольный матч с московским «Динамо». Завершится подготовка Кубком мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 30 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Предусмотрены три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на неделю звёзд хоккея.