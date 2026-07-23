Бывший форвард НХЛ Джереми Рёник отказался баллотироваться в Конгресс округа Аризоны

Группа активистов Turning Point USA обратилась к бывшему нападающему «Финикс Койотс» и члену Зала хоккейной славы Джереми Рёнику с предложением баллотироваться в Конгресс от первого избирательного округа Аризоны. Бывший хоккеист отказался.

«У меня нет времени на другую работу или обязанности. Я руковожу тремя компаниями, у меня есть оплачиваемая работа, являюсь амбассадором «Блэкхоукс», — цитирует Рёника Az Central.

Этот крайне конкурентный округ, охватывающий северо-восточную часть округа Марикопа, является вакантным, поскольку действующий конгрессмен Дэвид Швайкерт решил не баллотироваться на переизбрание. Этот округ привлёк значительное внимание на национальном уровне и отличается высокой конкуренцией на республиканских праймериз, в которой участвуют кандидаты Джозеф Чаплик, Джон Тробоу и бывший кикер команды «Кардиналс» Джей Филли, которого поддержал президент Дональд Трамп.