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Защитник Роман Калиниченко расторг контракт с московским «Динамо»

Защитник Роман Калиниченко расторг контракт с московским «Динамо»
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Защитник Роман Калиниченко расторг контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе игрока. Права на хоккеиста в КХЛ остаются за бело-голубыми.

Защитник присоединился к клубу в декабре 2025 года и принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка и дважды сыграл в плей-офф.

Ранее московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками: Антоном Малышевым, Никитой Новиковым и Александром Шепелевым.

В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф уступило минскому «Динамо» в серии из четырёх матчей.

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