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Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью хоккеистами

Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью хоккеистами
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Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью хоккеистами. Квалификационные предложения бело-голубых приняли Даниил Давыдов, Артём Бондарь, Илья Подсуха, Марио Паталаха и Дмитрий Зуган.

Даниил Давыдов дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023 в составе московского «Динамо». В прошедшем сезоне в ВХЛ нападающий провёл 54 матча и набрал 27 (5+22) очков, а в КХЛ в одном матче регулярного чемпионата и трёх играх плей-офф очков не набрал. Соглашение с форвардом рассчитано на один год.

Артём Бондарь провёл первый матч в КХЛ 17 декабря 2024 года. На данный момент Артём сыграл в лиге девять матчей и отметился одной результативной передачей. Нападающий заключил контракт до 31 мая 2028 года.

Илья Подсуха дебютировал в МХЛ в 2023 году. Всего в Молодёжной хоккейной лиге голкипер провёл 95 матчей, одержал 51 победу с 91,5% отражённых бросков. Контракт с вратарём действителен до конца сезона-2027/2028.

Марио Паталаха дебютировал в официальном матче за московское «Динамо» 4 сентября 2023 года, а в 2024 году стал обладателем Кубка Континента. Всего в КХЛ Паталаха провёл 82 матча и набрал 7 (2+5) очков. Защитник подписал соглашение с клубом длительностью на один сезон.

Дмитрий Зуган в конце ноября 2024 года в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и всё это время выступал за фарм-клуб «Динамо» Санкт-Петербург. Всего в ВХЛ хоккеист провёл 226 матчей, в которых набрал 77 (31+46) очков. Хоккеист подписал соглашение до 31 мая 2028 года.

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