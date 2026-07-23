Брэди Ткачук провёл совместную тренировку с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэди Ткачук провёл совместную тренировку с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе Исламом Махачевым.

Совместный снимок спортсменов с занятия в Нью-Джерси опубликовал тренировочный центр Ника Катоне. В тренировке также поучаствовал чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов.

Фото: личный архив Ткачука

В июне 26‑летний Ткачук перешёл во «Флориду» из «Оттавы Сенаторз». Форвард, забивший за карьеру 213 голов в НХЛ, теперь выступает в одной команде со своим родным братом Мэттью Ткачуком, вместе с которым в феврале они выиграли золото Олимпиады‑2026 в составе сборной США.