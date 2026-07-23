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Прыгун в воду Евгений Кузнецов считает, что хоккей интереснее футбола

Прыгун в воду Евгений Кузнецов считает, что хоккей интереснее футбола
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Призёр Олимпиады в прыжках в воду Евгений Кузнецов заявил, что хоккей является более зрелищным видом спорта, чем футбол. Спортсмен посмотрел финал чемпионата мира по футболу, в котором испанцы обыграли аргентинцев со счётом 1:0 в дополнительное время.

«Футбол не очень люблю, больше хоккей. Посмотрел финал, как-то достаточно вязко. Смотрел два часа с перерывами, 0 голов. Если бы в футболе по 20 голов забивали бы, было бы интересно. Но на поле делают в два раза меньше, чем в хоккее», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже, Франция. В апреле Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла с российских спортсменов ограничения на выступления и допустила их к международным стартам с флагом и гимном.

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