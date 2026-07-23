Агент Марнера: в «Торонто» у Митча всё пошло не так с самого начала

Агент Даррен Феррис, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Митчелла Марнера, рассказал о взаимоотношениях хоккеиста и «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский клуб выбрал форварда под общим четвёртым номером на драфте-2015. Хоккеист играл за «Торонто» до 2025 года, после чего перешёл в «Вегас».

«К сожалению, в «Торонто» всё пошло не так с самого начала. Полагаю, люди думают, что вся история с Митчем началась с переговоров по его контракту [в 2019 году]. На самом деле всё началось не с этого. Клуб не хотел, чтобы у Митча были бонусы за результативность в его контракте новичка. Митч решил помочь команде. Его об этом попросили. На меня оказывали некоторое давление ребята, которые работали в «Лондон Найтс», а также в «Лифс», заставляя его подписать контракт. В итоге Митч сказал мне: «Даррен, я хочу подписать это». Вопреки моему желанию, он это сделал.

Лу Ламорелло, работая генеральным менеджером «Лифс», отказывался выплачивать новичкам значительные бонусы за результативность, чего придерживался как в отношении Марнера, так и в отношении Вильяма Нюландера. Игроки получили стандартные бонусы — $ 850 тыс. Однако в отношении Остона Мэттьюса в 2016 году Ламорелло изменил позицию — в контракте американца были прописаны бонусы за результативность в размере $ 2,85 млн. Они обещали, что никто не получит бонусы. Как понимаете, обещание они не выполнили. Оказалось, что это не обещание, а тактика. Никто не говорит о том факте, что Митч тогда оказал команде услугу», — заявил Феррис в интервью The PuckPedia Hockey Show.