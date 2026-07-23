«Мне по кайфу дома». Кирилл Капризов признался, что в США скучает по России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признался, что в США скучает по родному дому. 29-летний Капризов выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2020 года. Хоккеист родился в посёлке Кузедеево в Кемеровской области и является воспитанником новокузнецкого «Металлурга».

— По менталитету тебе, что ближе?

— В жизни или в хоккее?

— В жизни.

— Дома, конечно, это вообще без вариантов. Мне по кайфу, честно, дома. Я всегда скучаю. А так уже привык там маленько. Когда один часто живёшь, время проводишь один, дома вообще делать особо нечего.

— Ты большую часть времени в Миннесоте один проводишь?

— Да. Приезжали родители, брат два раза приезжал. Один раз брат один прилетал, и мы с ним вообще кайфово время провели.

— Из-за того, что ты много времени проводишь один в Миннесоте, у тебя 5500 MMR в Dota?

— Ну, это тоже, да (смеётся). Ну а что делать-то? Я по вечерам в основном играю и в выходной день, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.