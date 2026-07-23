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Нападающий Патрик Кейн подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс»

Нападающий Патрик Кейн подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс»
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37-летний американский форвард Патрик Кейн подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба команды. Кэпхит соглашения составил $ 8 млн.

Напомним, ранее у форварда закончился контракт с «Детройт Ред Уингз». В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз».

Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.

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