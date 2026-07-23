Генменеджер «Чикаго»: очень гордимся тем, что Кейн снова продолжит блистать в «Блэкхоукс»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон высказался о возвращении форварда Патрика Кейна в клуб.

«День за днём на протяжении 16 сезонов Патрик покорял Чикаго своим невероятным мастерством, создавая одни из самых запоминающихся моментов в истории «Блэкхоукс» и помогая нашей легендарной команде вернуться на вершину нашего вида спорта.

Он не раз доказывал, что знает, что нужно для победы на самом высоком уровне, и мы очень гордимся тем, что Патрик снова может называть «Юнайтед-центр» своим домом и продолжать блистать в «Чикаго», — цитирует Дэвидсона сайт «Чикаго».

Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.