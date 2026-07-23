«Барыс» заключил контракт с экс-голкипером системы «Вашингтона» Хантером Шепардом

«Барыс» заключил контракт с американским вратарём Хантером Шепардом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Большую часть своей карьеры голкипер провёл в системе «Вашингтон Кэпиталз». В составе «Херши Бэрс» Шепард дважды выиграл Кубок Колдера, а в 2023 году он был признан лучшим игроком плей-офф АХЛ. В минувшем сезоне Хантер сыграл один матч в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву Сенаторз», после чего выступал за «Беллевиль Сенаторз» и «Лаваль Рокет».

Всего на его счету в АХЛ 137 матчей, 85 побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,38.