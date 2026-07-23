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«Коламбус» подписал трёхлетний контракт с вратарём Джетом Гривзом

«Коламбус» подписал трёхлетний контракт с вратарём Джетом Гривзом
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«Коламбус Блю Джекетс» подписал с вратарём Джетом Гривзом трёхлетний контракт, сообщает пресс-служба команды. Кэпхит соглашения составил $ 5 млн. Таким образом, стороны избежали арбитража, который был назначен на 23 июля.

В прошлом сезоне Гривз провёл в регулярном чемпионате НХЛ 55 матчей, одержал 26 побед, отражая 90,7% бросков с коэффициентом надёжности 2,60. Также в его активе две игры «на ноль».

«Джет — вратарь с высокими моральными качествами, талантливый и атлетичный, ставший важной частью нашего хоккейного клуба. Мы всегда стремились заключить сделку, чтобы он остался в «Блю Джекетс», и мы очень рады, что нам это удалось», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

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