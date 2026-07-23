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Любушкин: очевидно, что Овечкин продолжает тянуть уровень НХЛ, он лучший игрок мира

Любушкин: очевидно, что Овечкин продолжает тянуть уровень НХЛ, он лучший игрок мира
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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин поделился мнением о продлении контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

— Следили за новостями о подписании Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном», ситуация с которым была непонятной почти три месяца?
— Да, как и все. Меня и многочисленные друзья спрашивали, что думаю — останется ли Овечкин в НХЛ. Даже не знал, что сказать и ответить. Но рад, что в итоге Александр продолжает карьеру в «Вашингтоне». Это здорово. Всегда приятно, когда такая звезда мирового глобального масштаба остается в хоккее, в нашем любимом деле. Это замечательно.

— Вы против него играли немало в последние годы, видели вблизи. По вашим ощущениям, он по-прежнему сохраняет настолько хорошую форму, чтобы в 40-летнем возрасте продолжать бить рекорды НХЛ по голам?
— Посмотрите его статистику — она говорит сама за себя. Очевидно, что он продолжает тянуть уровень НХЛ. Это Александр Овечкин — лучший игрок мира. Он в полном порядке, — приводят слова Любушкина «Известия».

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