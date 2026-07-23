«Вопрос в мотивации». Рябыкин — о возможном переходе Кузнецова в минское «Динамо»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в минское «Динамо».

— Прошлый сезон Евгения оставил неоднозначное впечатление. Сначала был дискомфорт в «Металлурге», потом Виктор Козлов поверил в игрока в Уфе, промелькнули яркие матчи.

Насторожило то, что у Евгения не было стабильности. Один-два блестящих матча – потом несколько средних, плюс мелькали бюллетени.

— Тренерский взгляд – в чём тут проблема?

— Возможно, Евгений был не совсем готов – или функционально, или ментально. Как следствие — перепады.

— Так что скажете о потенциальном минском дуэте Брылин – Кузнецов?

— Вопрос не в мастерстве Евгения, по своему уровню он не ниже Александра Радулова и Вадима Шипачёва, которые намного старше и которые по-прежнему звёзды КХЛ.

Вопрос, на мой взгляд, исключительно в мотивации. Если Евгений уже в рутине и не готов что-то менять, это одно. Если заряжен и открыт для перемен, то совсем другое. Вот в таком сконцентрированном состоянии он способен стать новым лидером минского «Динамо», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.