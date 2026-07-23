«Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Натаном Легаре

25-летний канадский нападающий Натан Легаре подписал однолетнее соглашение с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В сезоне-2017/2018 Легаре дебютировал в «Бе-Комо Драккар» из Юниорской лиги Квебека и сыграл на Мировом Кубке Вызова за одну из сборных Канады U17. Через год форвард был вызван в сборную для участия в чемпионате мира U18 (2019), что было обусловлено прорывной статистикой в QMJHL, где он набрал 87 очков в регулярном первенстве.

На драфте НХЛ 2019 года Натан был выбран в третьем раунде «Питтсбург Пингвинз» под общим 74-м номером.

По ходу чемпионата-2020/2021 Легаре стал игроком «Валь-д'Ор Форёрс», став лучшим снайпером плей-офф. В сезоне-2021/2022 Натан дебютировал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Питтсбурга» «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз». После двух лет в системе клуба форвард был обменян в «Монреаль Канадиенс» и стал выступать в АХЛ за «Лаваль Рокет».

В марте 2024 года Легаре перешёл в систему «Нью-Джерси Дэвилз» и защищал цвета «Ютики Кометс». 2 декабря 2024-го Нэйтан дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден».

Всего на его счету 313 матчей в АХЛ, где он набрал 92 (53+39) очка. В НХЛ сыграл четыре встречи, где очков не набрал.