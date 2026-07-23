15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккеисты такого склада являются штучным товаром». Волков — о Легаре в «Тракторе»

«Хоккеисты такого склада являются штучным товаром». Волков — о Легаре в «Тракторе»
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с форвардом Натаном Легаре.

«На рынке игроков в это межсезонье одной из задач «Трактора» было найти мобильного и агрессивного крайнего нападающего. Натан как раз и отвечал этому запросу. Хоккеисты такого склада являются штучным товаром, так как характер и боевые качества в случае с Легаре накладываются на высокую полезность на льду, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок. Нет сомнений, что этот форвард быстро вольётся в нашу команду и в каждом матче будет выкладываться на 100%», — цитирует Волкова сайт «Трактора».

Материалы по теме
Официально
«Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Натаном Легаре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android