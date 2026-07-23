«Хоккеисты такого склада являются штучным товаром». Волков — о Легаре в «Тракторе»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с форвардом Натаном Легаре.

«На рынке игроков в это межсезонье одной из задач «Трактора» было найти мобильного и агрессивного крайнего нападающего. Натан как раз и отвечал этому запросу. Хоккеисты такого склада являются штучным товаром, так как характер и боевые качества в случае с Легаре накладываются на высокую полезность на льду, умение эффективно играть в меньшинстве и приличный бросок. Нет сомнений, что этот форвард быстро вольётся в нашу команду и в каждом матче будет выкладываться на 100%», — цитирует Волкова сайт «Трактора».