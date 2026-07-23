Стал известен номер Андрея Кузьменко в «Питтсбурге»

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» сообщила, что российский нападающий Андрей Кузьменко будет выступать под 10-м номером в новом сезоне НХЛ.

Фото: «Питтсбург»

Напомним, Андрей Кузьменко перешёл в стан «пингвинов» в начале июля 2026 года. В минувшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл 52 матча за «Лос-Анджелес Кингз», в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-4». В прошедшем плей-офф на его счету одна игра.

Всего Андрей сыграл 271 матч в регулярках НХЛ, забил 85 голов и сделал 97 пасов. В плей-офф в его активе семь игр и 6 (3+3) очков. Кузьменко выступал также за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Филадельфию Флайерз».