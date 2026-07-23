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Кирилл Капризов назвал лучшего хоккеиста НХЛ

Кирилл Капризов назвал лучшего хоккеиста НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал имя лучшего игрока Национальной хоккейной лиги.

— Кто самый сильный хоккеист НХЛ?
— Для меня — Куч (Никита Кучеров). Для меня лично. Потому что умно играет. У Макдэвида есть свои сильные качества — скорость, отбор. Но Кучеров тоже бежит, может отдать, может забить. Маккиннон тоже бежит, но Куч кажется медленным, и в то же время это не медленно. У него есть скорость. Он обыграет, отдаст, сам может забить спокойно. Я его знаю лично, мы общаемся часто. И то, как он видит игру, — для меня это кайфово.

Просто когда он какие-то вещи делает (на льду), я понимаю, почему он это делает. Мне кайфово смотреть на таких игроков. Если у меня вечером будет выбор посмотреть Макдэвида или Куча, я включу «Тампу» посмотреть, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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