Р. Якупов — о «Спартаке»: состав стал сильнее, особенно с приходом Гальченюка

Бывший генеральный директор «Нефтехимика» Раиль Якупов оценил трансферную кампанию московского «Спартака» в нынешнее межсезонье.

«Состав «Спартака» стал сильнее, особенно с приходом Алекса Гальченюка. Что касается тренерского штаба, то нечасто можно увидеть фактически трёх главных тренеров в одной связке.

Не сильно верю, что это ощутимо поможет. Считаю, Жамнов по авторитету сильнее и основные решения будут за ним.

Потенциал у команды есть, но надо попадать в топ-4 на Западе. Иначе предположительно придётся играть в первом раунде с ЦСКА или «Локомотивом». Возможно, это будет СКА или московское «Динамо». Против этих команд пройти первый этап будет гораздо сложнее», — цитирует Якупова «Сила спорта».