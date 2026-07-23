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«Что-то крутое, космическое, класс». Любушкин — о матче в серии «Локомотив» — «Авангард»

«Что-то крутое, космическое, класс». Любушкин — о матче в серии «Локомотив» — «Авангард»
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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2026 и высказался о шестом матче в серии между ярославским клубом и «Авангардом» (3:2 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Шарипзянов) – 10:24 (5x5)     2:0 Лажуа (Маклауд, Потуральски) – 40:14 (5x4)     2:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:27 (6x5)     2:2 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 59:49 (6x5)     2:3 Рафиков (Шалунов, Каюмов) – 96:10 (5x5)    

— Удивило то, что «Локомотив» второй год подряд смог выиграть Кубок Гагарина?
— Нет. Удивила, скорее, их полуфинальная серия с «Авангардом». То, как «Локомотив» выиграл её в семи матчах (4:3), проигрывая 1:3, а уж шестой матч — это что-то крутое, космическое. Класс.

— В «Локомотиве» сейчас немало хоккеистов осталось с 2018 года, когда вы играли за команду. С кем-нибудь из них обсуждали эту победу, они объясняли, за счёт чего так вытащили серию?
— Когда недавно приезжал в Ярославль, встретился с Александром Елесиным — моим близким другом, капитаном «Локомотива». Не спрашивал конкретно, как они это сделали. Но рассказал Саше, как я кайфанул от этого момента, когда они совершили такое чудо, — приводят слова Любушкина «Известия».

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