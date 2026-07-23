«Что-то крутое, космическое, класс». Любушкин — о матче в серии «Локомотив» — «Авангард»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2026 и высказался о шестом матче в серии между ярославским клубом и «Авангардом» (3:2 ОТ).
— Удивило то, что «Локомотив» второй год подряд смог выиграть Кубок Гагарина?
— Нет. Удивила, скорее, их полуфинальная серия с «Авангардом». То, как «Локомотив» выиграл её в семи матчах (4:3), проигрывая 1:3, а уж шестой матч — это что-то крутое, космическое. Класс.
— В «Локомотиве» сейчас немало хоккеистов осталось с 2018 года, когда вы играли за команду. С кем-нибудь из них обсуждали эту победу, они объясняли, за счёт чего так вытащили серию?
— Когда недавно приезжал в Ярославль, встретился с Александром Елесиным — моим близким другом, капитаном «Локомотива». Не спрашивал конкретно, как они это сделали. Но рассказал Саше, как я кайфанул от этого момента, когда они совершили такое чудо, — приводят слова Любушкина «Известия».
- 23 июля 2026
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