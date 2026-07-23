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Александр Барков присоединился к кампании против насилия по отношению к женщинам

Александр Барков присоединился к кампании против насилия по отношению к женщинам
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Известные финские спортсмены, включая капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова, присоединились к кампании Kaikkien miesten asia («Дело каждого мужчины»), организованной UN Women Suomi. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Инициатива, поддерживаемая президентом Финляндии Александром Стуббом, призывает мужчин активно противодействовать насилию и неуважительному отношению к женщинам.

«Я надеюсь, что ни одной женщине не придётся сталкиваться с насилием, что они будут чувствовать себя в безопасности в компании мужчин. Вот почему важно поднимать этот вопрос», — заявил Барков.

Напомним, прошлый сезон НХЛ Барков пропустил из-за операции на связках колена. «Флорида» не вышла в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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