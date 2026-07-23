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Капризов объяснил, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве

Капризов объяснил, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве.

— Дома мне по кайфу, люблю дома находиться. Для тренировок всё есть, семья рядом, можно отдохнуть. Не сильно люблю на моря летать. А дома можно сгонять на Алтай, с ребятами на рыбалку съездить.

— Раньше ты больше времени проводил в Москве.
— Обычно после сезона прилетал, неделю-полторы проводил в Москве, потом летал на месяц домой и месяц-полтора перед сезоном был в Москве.

— С чем связано, что в этом году по-другому?
— Всё равно по дому скучаешь после сезона. В этом году там начал тренироваться, мне вкатило. В Москву приезжал, полтора месяца у меня был жёсткий зал, дома понравилось, как всё проходит, как себя чувствую. Решил там быть.

— Поменял программу подготовки?
— В принципе, нет. Когда находишься в Москве, можешь кататься с пацанами из НХЛ и КХЛ, а в Новокузнецке всё равно другой уровень игроков (смеётся).

— Ты больше один дома?
— Я хожу играю, с братом. Ближе к сезону либо буду тренироваться с их командой ВХЛ, либо просто начну снимать лёд, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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