Капризов объяснил, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве.

— Дома мне по кайфу, люблю дома находиться. Для тренировок всё есть, семья рядом, можно отдохнуть. Не сильно люблю на моря летать. А дома можно сгонять на Алтай, с ребятами на рыбалку съездить.

— Раньше ты больше времени проводил в Москве.

— Обычно после сезона прилетал, неделю-полторы проводил в Москве, потом летал на месяц домой и месяц-полтора перед сезоном был в Москве.

— С чем связано, что в этом году по-другому?

— Всё равно по дому скучаешь после сезона. В этом году там начал тренироваться, мне вкатило. В Москву приезжал, полтора месяца у меня был жёсткий зал, дома понравилось, как всё проходит, как себя чувствую. Решил там быть.

— Поменял программу подготовки?

— В принципе, нет. Когда находишься в Москве, можешь кататься с пацанами из НХЛ и КХЛ, а в Новокузнецке всё равно другой уровень игроков (смеётся).

— Ты больше один дома?

— Я хожу играю, с братом. Ближе к сезону либо буду тренироваться с их командой ВХЛ, либо просто начну снимать лёд, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.