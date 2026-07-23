15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«По всем катком проходились». Кирилл Капризов — об игре в ЦСКА

«По всем катком проходились». Кирилл Капризов — об игре в ЦСКА
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о периоде игры за ЦСКА. Форвард с московской командой стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

«Когда играл в ЦСКА, у нас была очень сильная команда. Мы проиграли 11 матчей в последнем сезоне или около того, это считается очень мало. По всем катком проходились. После чемпионского сезона, думаю, если бы не коронавирус на следующий год, забрали бы ещё один кубок», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Ранее Кирилл Капризов рассказал, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве.

Материалы по теме
Капризов объяснил, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android