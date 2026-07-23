«По всем катком проходились». Кирилл Капризов — об игре в ЦСКА

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о периоде игры за ЦСКА. Форвард с московской командой стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.

«Когда играл в ЦСКА, у нас была очень сильная команда. Мы проиграли 11 матчей в последнем сезоне или около того, это считается очень мало. По всем катком проходились. После чемпионского сезона, думаю, если бы не коронавирус на следующий год, забрали бы ещё один кубок», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Ранее Кирилл Капризов рассказал, почему летом стал больше тренироваться в Новокузнецке, а не в Москве.