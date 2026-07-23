«Миннеаполис, конечно, не Москва». Кирилл Капризов — о жизни в штате Миннесота

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в беседе с бывшим нападающим футбольных клубов Фёдором Смоловым рассказал о жизни в Миннеаполисе.

Капризов: Миннеаполис, конечно, не Москва… Если честно, ничего особенного, но всё есть. Есть улица с ресторанами, барами. Рестораны вкусные, мне нравится, куда походить. Город небольшой, можно спокойно обойти. В штате Миннесота больше живут за городом. У нас все, кто с семьями, живут за городом. Только молодые живут в Миннеаполисе.

Смолов: У меня было предложение оттуда. Было лет пять назад.

Капризов: Ты бы, наверное, не смог там находиться (смеётся) после Москвы и Краснодара. Думаю, навряд ли.

Смолов: После Краснодара, поверь, можно где угодно находиться (смеётся).

Капризов: Краснодар — хороший город, не?

Смолов: Да ладно, я тебя умоляю (смеётся), — сказали Капризов и Смолов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.