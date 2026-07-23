Кирилл Капризов рассказал об отличиях между НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об отличиях между НХЛ и КХЛ.

«Я в НХЛ шесть сезонов отыграл, лиги меняются, и в КХЛ что-то за это время поменялось… Если сравнивать то время [моих последних сезонов в КХЛ], то скорости в НХЛ 100% другие. В то время в КХЛ были ещё площадки больше, не как в НХЛ. Наверное, ещё в приёме решений. Быстрее принимаются… Может быть какой-то деревяш, но он решение не будет перебирать, а сразу быстро отыграется. Как в футболе в одно касание. Это очень сильно ощущается», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Ранее Кирилл Капризов рассказал о жизни в Миннеаполисе.