15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Болельщиков нет, мало игр». Кирилл Капризов — о первом сезоне в НХЛ

«Болельщиков нет, мало игр». Кирилл Капризов — о первом сезоне в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своих первых сезонах в НХЛ.

«Многое сейчас поменялось. Ко мне по-другому относиться стали [по сравнению с первым сезоном]. Я приехал в сезон коронавируса, пустые трибуны, другие эмоции. Ехал туда и думал: «Как мне в состав пробиться?», разные мысли бывают. Потом вышел на тренировку, вроде бы ничего такого, хоккей есть хоккей…

Первый сезон был скомканным: болельщиков нет, трибуны пустые, мало игр. Едешь на выезд, играешь две подряд, потом дома две подряд. Со второго сезона играешь там, здесь, там, 82 подряд, немного времени для восстановления, [меньше] чем в КХЛ. Понимаешь, как со своим телом обращаться, больше внимания ему уделяешь», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Кирилл Капризов рассказал об отличиях между НХЛ и КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android