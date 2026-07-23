«Болельщиков нет, мало игр». Кирилл Капризов — о первом сезоне в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своих первых сезонах в НХЛ.

«Многое сейчас поменялось. Ко мне по-другому относиться стали [по сравнению с первым сезоном]. Я приехал в сезон коронавируса, пустые трибуны, другие эмоции. Ехал туда и думал: «Как мне в состав пробиться?», разные мысли бывают. Потом вышел на тренировку, вроде бы ничего такого, хоккей есть хоккей…

Первый сезон был скомканным: болельщиков нет, трибуны пустые, мало игр. Едешь на выезд, играешь две подряд, потом дома две подряд. Со второго сезона играешь там, здесь, там, 82 подряд, немного времени для восстановления, [меньше] чем в КХЛ. Понимаешь, как со своим телом обращаться, больше внимания ему уделяешь», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.