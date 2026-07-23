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Капризов назвал главное отличие во взаимодействии с тренерами в НХЛ и КХЛ

Капризов назвал главное отличие во взаимодействии с тренерами в НХЛ и КХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отличии во взаимодействии с тренерами в НХЛ и КХЛ.

— Взаимодействие с тренерами в НХЛ и КХЛ отличается?
— Мне кажется, в США всё равно больше каждый сам за себя отвечает. Здесь за тобой всегда следят… Некоторых закрывают в гостиницу перед играми, там в день игры ты едешь домой. Можешь хоть в ресторане кушать и приехать на игру, делай, что хочешь. Здесь больше такой слежки, наверное. Мне так кажется.

— Вы с ЦСКА вроде бы жили в отеле на Ленинградке.
— Когда играли там на Ленинградке, да, бывало, что после игры опять туда везли. В плей-офф почти всегда там жили.

— Тебе что больше подходит?
— Дома, конечно. Смысл тогда в квартире? Если у тебя через день игры, ты ночью приехал около 12 домой, поспал, если на следующий день тренировка в 11, ты потренировался, потом у тебя пять часов дома или семь и ты опять поехал в отель ночевать, ну… — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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