Капризов назвал главное отличие во взаимодействии с тренерами в НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отличии во взаимодействии с тренерами в НХЛ и КХЛ.

— Взаимодействие с тренерами в НХЛ и КХЛ отличается?

— Мне кажется, в США всё равно больше каждый сам за себя отвечает. Здесь за тобой всегда следят… Некоторых закрывают в гостиницу перед играми, там в день игры ты едешь домой. Можешь хоть в ресторане кушать и приехать на игру, делай, что хочешь. Здесь больше такой слежки, наверное. Мне так кажется.

— Вы с ЦСКА вроде бы жили в отеле на Ленинградке.

— Когда играли там на Ленинградке, да, бывало, что после игры опять туда везли. В плей-офф почти всегда там жили.

— Тебе что больше подходит?

— Дома, конечно. Смысл тогда в квартире? Если у тебя через день игры, ты ночью приехал около 12 домой, поспал, если на следующий день тренировка в 11, ты потренировался, потом у тебя пять часов дома или семь и ты опять поехал в отель ночевать, ну… — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.