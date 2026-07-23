«Думал: «Может быть, надо меньше». Кирилл Капризов — о своём контракте на $ 136 млн

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своём новом контракте. Ранее форвард подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн.

— Я, если честно, спокойно отношусь. У меня был до этого тоже хороший контракт, думаю, что ничего вообще особо не поменяется. Да, круто, это мой заработок, на будущее, образно. Да, осознаю, что большой контракт, но не испытываю давления. Спокойно. Кому надо что говорить — пусть говорят. Кому надо, те поддерживают. Для меня и других игроков, думаю, лучше. Они могут продвигаться дальше по деньгам. Я спокоен, не чувствую [давления], тем более сейчас Карлссон подписал (смеётся).

Давления нет, поначалу было, когда подписал (улыбается). Думал: «Может быть, надо меньше».

— Требования к тебе изменятся?

— Да нет, все меня знают. Зарекомендовал себя игроком, который должен забивать, вести команду за собой… На это себя настраиваю, понимаю, что больше ответственности.

— В голове что-то поменялось?

— Чуть-чуть есть. Но в то же время себя настраиваю, что нужно приехать, кайфовать и играть в хоккей. Подготовиться к сезону и лучше играть. Прошлым сезоном я не особо был доволен в плане регулярки, в плей-офф ничего. В сезоне было тяжеловато мне маленько, может, сказалась операция. Хочу сыграть намного лучше, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.