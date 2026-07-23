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Кирилл Капризов высказался об итогах сезона для «Миннесоты»

Кирилл Капризов высказался об итогах сезона для «Миннесоты»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал итоги сезона для «дикарей». Команда проиграла «Колорадо Эвеланш» (1-4) в 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026.

«Мне кажется, в том году мы сделали шаг вперёд. Потому что «Миннесота» не могла первый раунд пройти уже много лет. Там было такое давление, как только начинался плей-офф, касалось не только нас, баскетболистов, игроков в американский футбол. Там будто болельщики не верили [думали про вылет в первом раунде]. А в том году мы прошли «Даллас» и все спокойно выдохнули, начали больше верить.

Командой сделали шаг вперёд, подписали Куинна Хьюза, он в большом порядке, очень сильно помог. Сама команда изменила менталитет: выходим на игру и знаем [что можем выиграть у любого]. Очень сильно поменялся этот момент у нас», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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