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Капризов оценил слова о том, что Тарасенко ушёл из «Миннесоты» из-за контракта Кирилла

Капризов оценил слова о том, что Тарасенко ушёл из «Миннесоты» из-за контракта Кирилла
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил слова о том, что форвард Владимир Тарасенко покинул клуб якобы из-за большого контракта 29-летнего игрока.

— Ты оцениваешь, что Тарасенко ушёл из клуба в том числе из-за твоего большого контракта.
— Мне кажется нет, почему ты так [думаешь]? Типа он думает, что я много денег [получил]? Я не знаю, нужно спросить у него, думаю, вряд ли из-за этого. Думаю, он бы с радостью [остался], если бы надо было.

— Просто франшиза решила его не продлевать?
— Не знаю его переговоры, но, по ходу, так, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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