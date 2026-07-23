«То, что он хочет, они ему сделают». Капризов — о контракте Макдэвида с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал двухлетний контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз».

— Макдэвид подписал краткосрочный контракт якобы с целью выиграть Кубок Стэнли...

— Я понимаю, к чему ты говоришь. У каждого своё решение. У меня, во-первых, восемь лет, а у него два. Думаю, если бы «Миннесота» предложила на два-три года, может быть, я бы рассматривал. Но, думаю, клуб вряд ли хотел со мной такой контракт, хотели долгосрочный.

У Макдэвида больше инициатива от него исходит, то, что он хочет, они ему [сделают]. Сказал бы $ 20 млн — они бы ему дали. Сказал бы столько бы лет — столько бы дали, попросил бы обменять — обменяли. В то же время у него Драйзайтль получает $ 14 млн — больше, чем он. Не знаю, какая у них схема (смеётся). Он так решил, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.