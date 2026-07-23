Капризов объяснил, почему решил подписать долгосрочный контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов объяснил, почему решил подписать долгосрочный контракт с клубом из Сент-Пола.

— Твоё решение связано с тем, что всю карьеру в НХЛ готов провести в «Миннесоте»?

— Конечно. Мы всё лето долго об этом размышляли и думали. Общался с семьёй, меня в «Миннесоте» всё устраивает. У меня нет такого, что в США я хочу в большой город, в Нью-Йорк. Я думал про большие города, образно, но мне кайфово в «Миннесоте». Шикарные болельщики, организация. Дай бог, в какой-то день выиграем Кубок Стэнли. Это будет большое счастье для меня, города, для всех ребят, кто уже долгое время там играет или проводит всю карьеру.

Мне там кайфово, нравится. Всё лето провожу в России, а в сезоне фокус на хоккее. Там атмосфера создана для хоккея. В будущем будут семья, дети, взял дом, там красивая природа, по кайфу. Плюс-минус походит на то, откуда я родом.

— Ты рассматривал другой клуб?

— Говорю же, много разговаривали обо всём.

— «Филадельфия»?

— Нет, это они там… Может быть, агент с кем-то общался, я не мог ни с кем. Только с «Миннесотой» разговаривали. Я большую часть лета был в Новокузнецке, потом в Москве, агент звонил: «Вот, это сказали, столько предлагают». Бывала тишина, могло ничего не быть две-три недели. Потом опять разговоры. Ближе к лагерю начались серьёзные разговоры, когда я приехал в США.

А так, если по приколу, с Шестёркиным хорошо общаемся, он всегда говорит: «Давай, давай, к нам». Я говорю: «Шестёра, хорош меня уговаривать» (смеётся).

— А ты знаешь, как сейчас всех Сергачёв зазывает в «Юту»? (Смеётся.)

— Он мне, кстати, то же говорил (смеётся). Говорил мне: «Приходи, у нас будет вообще команда лютая». Юта, кстати, мне нравится город, хороший. Горы, кайфово, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.