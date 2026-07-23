Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о сильнейшем партнёре по команде в его карьере.

— Тяжело сказать. Если анализировать, по сколько лет, с кем-то год мог хороший отыграть… Если так, наверное, Цуккарелло, я отыграл с ним всю карьеру в НХЛ. Он уже подписал с «Кингз», сейчас будет Панарину передачки раздавать (улыбается). Или Панарин ему. Но Зука не бросает, поэтому обратное будет (смеётся).

Когда я начинал свой первый год в КХЛ, мне было 17-18, у меня был центральный партнёр Стоа, американец, то же, кстати, из Миннесоты. Мне с ним запомнилось, отыграли 1,5 года, его потом забрали, а меня в Уфу. Я был в английском дерево, он меня учил маленьким деталям, как надо бросить, прикрыть. Было интересно, благодаря ему начал узнавать слова в английском, потому что в школе был деревяшкой в английском. Мы по сей день общаемся… Стоа запомнился тем, что постоянно [учил], мне и самому интересно было.

В Уфе был Умарк. В каждой команде с кем-то находил общий язык. С ним было офигенно играть. Он фантазёр такой, конечно. Вообще в порядке, всё видел. Маленький, сильный, плечи сильные. Отдавал, крутил, сам забить мог. В порядке.

В ЦСКА просто была сильная команда. В основном играли с Мишей Григоренко и Линденом Веем. Хорошо с Мишей играли, и Нестеров в защитке катался (смеётся).

— Понимаешь, что приближаешься к возрасту, когда ты можешь быть таким человеком. Делаешь так?

— Бывает иногда, если спрашивают. Больше в России, если катаюсь. В НХЛ очень редко, если только кому-то из русских сказать, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.