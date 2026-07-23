Кирилл Капризов оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

— Что Месси делает в 39 лет...

— Согласен. Мы смотрели с папой матч Аргентины с Египтом, вроде бы в два часа ночи. Мне брат пишет: «Месси уже не тот, пешком ходит». Я говорю: «Он всю жизнь так ходит, подожди чуть-чуть». Он отдал передачу, забил, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Сборная Аргентины проиграла Испании в решающем матче турнира со счётом 0:1 в дополнительное время. На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.