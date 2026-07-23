«Если у тебя нет башки — тяжело заиграть». Капризов — о главном качестве для хоккеиста

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о главном качестве для хоккеиста.

— Какое качество хоккеиста наиболее важно в нынешних реалиях?

— Мне кажется, всегда была голова [интеллект]. Если у тебя нет башки — тяжело заиграть. Сейчас все умеют кататься, как и в футболе бегать. Все знают тактики. Всё зависит от головы…

Все много тренируются, стали профессионалами. То, что было 10 лет назад и сейчас, — небо и земля. Раньше придут, переоденутся и на лёд. Сейчас раскатятся на валиках, в зал сходят. После тренировки замнутся, раньше такого не было. Все профессионалы. Все развиваются.

Понятно, нужно работать, тренироваться. У кого-то больше техники, у кого-то меньше, но, если голова на месте и умно играешь, у тебя всё получится, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.