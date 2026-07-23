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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал своё лучшее качество

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал своё лучшее качество
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о своём лучшем качестве в хоккее.

— Твоё лучшее качество?
— Наверное, решение быстрых моментов. Потому что хоккей очень быстрый, в моменте тактика не всегда поможет. Решимость быстро отдать пас, бросить, сделать движение. Наверное, в этом, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10». В плей-офф на его счету 15 (4+11) очков в 11 матчах.

Ранее Кирилл Капризов ответил на вопрос о сильнейшем партнёре по команде в его карьере.

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